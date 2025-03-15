Чехия готова поделиться опытом с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики.

Как передает Day.Az, об этом сообщил источник в Министерстве промышленности и торговли Чехии в ответ на запрос Trend.

Источник отметил, что перспективы сотрудничества между Чехией и Азербайджаном в сфере технологий и инноваций являются многообещающими. В частности, Центр анализа и координации Четвёртой промышленной революции в Азербайджане проявил значительный интерес к взаимодействию с чешскими партнёрами, особенно в вопросах передачи знаний и внедрения передовых технологий, добавил собеседник агентства.

"С учётом того, что Азербайджан активно развивает возобновляемые источники энергии, чешские компании могут внести свой вклад, поставляя, например, турбины для гидроэлектростанций. Чехия также готова предложить свой опыт и технологии в области биоэнергетики и переработки отходов. Кроме того, есть потенциал для сотрудничества в развитии производства и использования водорода и "зелёного" аммиака, а также в обмене опытом по разработке водородных стратегий. Всё это открывает новые возможности для расширения нашего взаимодействия", - добавил источник.

Отметим, что в настоящее время потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана превышает установленную мощность в четыре раза.

Азербайджан стремится увеличить долю возобновляемой энергии в установленной мощности до 24 процентов в 2026 году и 30 процентов в 2030 году. К 2027 году планируется производство 3 ГВт энергии ветра и 1 ГВт солнечной энергии с целью экспорта 80 процентов этой продукции. До 2037 года ожидается увеличение мощности до минимум 6 ГВт.