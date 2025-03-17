В Азербайджане возрос объем операций с картами MasterCard

По состоянию на 1 декабря прошлого года, количество операций, совершенных с использованием карт MasterCard, эмитированных резидентами финансовых институтов Азербайджана (в том числе платежных карт статистической единицы), составило 62,6 миллиона единиц, а объем операций - 4,5 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество операций по картам MasterCard увеличилось на 34,9 миллиона (в 2,3 раза), а объем операций - на 1,8 миллиарда манатов (на 66,7 процента).

Так, за аналогичный период прошлого года количество операций по платежным картам MasterCard, эмитированных резидентными финансовыми институтами в Азербайджане, составило 27,7 миллиона единиц, а объем операций - 2,7 миллиарда манатов.

Отметим, что платежные карты резидентных финансовых институтов - это карты, выпущенные банками и платежными организациями Азербайджана.