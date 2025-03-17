ОЭС стремится улучшить пограничную инфраструктуру и упростить региональные таможенные процессы

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) стремится улучшить пограничную инфраструктуру и упростить таможенные процессы для содействия региональной торговле и связанности.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Генеральный секретарь ОЭС Асад Меджид Хан в интервью Trend.

"Наши усилия направлены на модернизацию, цифровизацию и гармонизацию политики, чтобы создать более эффективное и гладкое трансграничное движение. Ключевые инициативы включают ECO-TIR, ECO Gate, Ассоциацию экспедиторов и другие проекты, все из которых направлены на сокращение задержек, снижение затрат и укрепление экономической интеграции в регионе", - сказал он.

Хан также отметил, что под руководством Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова страна применяет комплексный подход к реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

"Достижение ЦУР в регионе - наш главный приоритет. Однако, к сожалению, был достигнут ограниченный прогресс, отчасти из-за пандемии COVID-19 и некоторых геополитических событий, которые затем помешали глобальным экономическим перспективам", - сказал генеральный секретарь.

Хан заявил, что 28-29 апреля этого года Туркменистан примет первый Форум ОЭС по устойчивому развитию в городе Аркадаг, который будет направлен на решение проблем и поиск решений для достижения ЦУР в регионе ОЭС к 2030 году. Он отметил, что это давно назревшая дискуссия в рамках ОЭС и, следовательно, очень своевременная.

Помимо того, что министры по планированию и экономике стран-членов ОЭС соберутся для обсуждения устойчивого развития в регионе, Форум объединит представителей частного сектора и других заинтересованных сторон для обсуждения инклюзивных, устойчивых и эффективных стратегий, которые могут ускорить прогресс в достижении ЦУР.