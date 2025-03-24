В Азербайджане увеличилось производство этой продукции

За первые два месяца текущего года в Азербайджане произведено 5,4 миллиона квадратных метров хлопчатобумажной ткани.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, этот показатель на 452 тыс. кв. м, или на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, за аналогичный период прошлого года в Азербайджане было произведено 5 миллионов квадратных метров хлопчатобумажной ткани.

По состоянию на 1 марта текущего года запасы готовой продукции составили 118 тысяч квадратных метров.

Отметим, что за отчетный период в Азербайджане в текстильной промышленности, производстве одежды, кожи и изделий из кожи, а также обуви было произведено продукции на сумму 106,3 млн манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в производстве кожи и изделий из кожи, обуви наблюдался рост на 47 процента, в текстильной промышленности - рост на 21,8 процента, в производстве одежды - снижение на 39,8 процента.