"Зеленая" политика Азербайджана - это рациональный шаг в условиях международных стимулов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специалист по энергетической безопасности и геоэкономике Роберт Катлер, научный сотрудник Канадского института энергетических исследований и Канадского института глобальных отношений в кулуарах 7-го Политического форума Университета АДА в городе Ханкенди.

Эксперт отметил, что страна с ее богатым потенциалом солнечной и ветровой энергии делает правильный выбор, ориентируясь на международные тенденции и стимулы.

"Зеленая" политика Азербайджана понятна. У страны есть значительные ресурсы в области солнечной и ветровой энергетики, и хотя она продолжает производить нефть и газ, что соответствует рыночному спросу, она также учитывает запросы международного энергетического сообщества и Европейского Союза", - отметил Катлер.

По его словам, ветровая и солнечная энергия, несмотря на свою более высокую стоимость и меньшую энергоемкость, являются важной частью рациональной политики Азербайджана. Страна получает стимулы не только с международной арены, но и в контексте внутреннего потребления, что делает эту стратегию логичным и необходимым шагом в современных условиях.

Катлер отметил значимость проведения первой международной конференции в университете, которая собрала более 80 участников. "Это очень важный шаг в рамках публичной дипломатии Азербайджана, и стоит отметить, что данное событие является крупнейшей конференцией АДА", - подчеркнул эксперт.