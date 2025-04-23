Казахстан рассчитывает на расширение экспорта нефти через Азербайджан
Казахстан рассчитывает увеличить объем экспорта нефти через территорию Азербайджана, делая акцент на экологическую ответственность.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил главный эксперт отдела глобальной экономики и устойчивого развития Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Бауржан Умирзаков, выступая на IV заседании Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.
По его словам, энергетика остаётся ключевым направлением сотрудничества между двумя странами, особенно в части экспорта нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан. Несмотря на существующие ограничения, Казахстан рассматривает возможности для увеличения объемов поставок и активно работает в этом направлении.
В 2024 году Казахстан планирует добыть 93 миллиона тонн нефти - на 4 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. Из них около 70 миллионов тонн пойдут на экспорт. Хотя основная часть экспорта традиционно проходит через Каспийский трубопроводный консорциум, растет интерес и к альтернативным маршрутам, в том числе через Азербайджан.
Умирзаков подчеркнул, что Казахстан последовательно модернизирует танкерный флот и инфраструктуру, а также продолжает развитие ключевых месторождений - Тенгиз и Кашаган, которые являются основой долгосрочного роста экспортного потенциала страны до 2030 года.
Особое внимание, по его словам, уделяется вопросам экологии. "Наша цель - не просто увеличить поставки, а делать это с учетом экологической ответственности. Мы должны думать не только о сегодняшнем дне, но и о последствиях через 10-20 лет. Это особенно важно в условиях климатических вызовов и растущей нагрузки на инфраструктуру", - отметил он.
Умирзаков также добавил, что расширение экспортного коридора возможно только при тесной координации с азербайджанской стороной, которая хорошо осведомлена о параметрах и технических возможностях нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан.
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