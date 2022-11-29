Вот почему сегодня все мировые знаменитости пьют золотое молоко

Золотое молоко - самое свежее увлечение мировых звезд и сторонников долгой полноценной жизни. Целебную силу этому напитку золотого цвета придает набор пряностей, каждая из которых обладает своим полезными своиствами, а вместе они превращаются в мощное снадобье, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

В Индии целебные свойства куркумы известны уже несколько тысячелетий. Аюрведа, традиционное учение о поддержании здоровья, рекомендует использовать эту пряность для лечения самых разных недугов. Кроме того куркума в Индии считается символом процветания, не случайно тело невесты перед обрядом омовения перед свадьбой натирают пастой из куркумы.

В последние несколько лет о волшебных свойствах куркумы заговорили американские и европейские медики и ученые, ее стали включать в состав различных диет и систем правильного питания, на ее основе готовят смеси, которые способны творить с человеческим организмом чудеса. Самое модное увлечение наших дней - приготовление золотого молока, а также целебного чая и кофе на его основе. У нас о золотом молоке пока мало кто знает, но многие звезды Голливуда и прочие мировые знаменитости уже включили этот напиток в свое повседневное меню. Главные ингредиенты золотого молока - великолепная пятерка специй: куркума, кардамон, корица, имбирь, черный перец. Группа поддержки - любое молоко, мед или кленовый сироп.

Куркума очень полезна и сама по себе, но в компании других специй она становится волшебным эликсиром.

5 необычайно полезных свойств золотого молока

Мощно укрепляет иммунитет

Ученые считают куркуму - самым сильным растительным противовоспалительным средством. Соперничать с ней может только имбирь. А в тандеме - это супергерои, которые резко повышают сопротивляемость организма к различным вирусам и бактериям. Более того, эта идеальная парочка способна не только предотвращать и уменьшать воспалительные процессы, но и восстанавливать поврежденные клетки! Некоторые ученые уже говорят о том, что золотое молоко может стать основой антираковой терапии.

Замедляет старение

У куркумы, имбиря и черного перца ярко выраженные антиоксидантные свойства. Вместе они максимально эффективно выводят токсины и шлаки из организма, очищают кровь, улучшают состояние кожи и цвет кожи (нет, она не желтеет!) и вообще замедляют возрастные изменения.

Улучшает дыхание

Во всех смыслах. Кардамон благотворно влияет на работу дыхательной системы человека в целом. И освежает дыхание в частности.

Снижает холестерин и ускоряет обмен веществ

Корица и черный перец отвечают за снижение уровня сахара и плохого холестерина в крови. А вся смесь пряностей в целом ускоряет переработку жиров и может помочь при расстройстве пищеварения. Сердце и желудок голосуют за золотое молоко!

Повышает настроение

Кардамон и корица - пряности радости. Они активируют гормоны счастья, мозговую деятельность, улучшают память. Золотое молоко - верное средство в борьбе со стрессом и депрессией.

Как приготовить золотое молоко?

Для одной порции волшебного напитка вам понадобятся чайная ложка порошка куркумы, по половине чайной ложки молотой корицы (можно заменить одной палочкой корицы) и имбиря (порошка или натертого корня), растертые в ступке семена кардамона из 5-6 коробочек, щепотка молотого черного перца, чайная ложка меда или кленового сиропа и стакан молока (примерно 230 мг). Для полной аутентичности рекомендуется взять растительное молоко - соевое, кокосовое, ореховое, но подойдет и обычное коровье.

Смешайте все ингредиенты в небольшой кастрюле. Доведите до кипения и убавьте огонь, чтобы смесь тихонько кипела. Варите примерно 5 минут до тех пор, пока молоко не станет однородного золотистого цвета, а по кухне не распространится волнующий аромат пряностей. Процедите смесь и пейте либо сразу, либо остудите и поставьте в холодильник - там она может храниться несколько дней. Как правило, золотое молоко пьют горячим, но некоторым очень нравится и холодная пряная смесь.

Золотое молоко - панецея от многих напастей.

Сколько нужно выпить, чтобы был максимальный эффект?

Самое ценное вещество в золотом молоке - куркумин. В стандартной чайной ложке молотой куркумы - 200 млг куркумина, а для реального противовоспалительного эффекта специалисты рекомендуют от 500 до 1000 млг этого природного лекарства ежедневно. Соответственно, трех чашек золотого молока будет вполне достаточно.

Не рекомендуется этот напиток беременным и больным гепатитом.

Многие медики советуют также готовить чай из порошка куркумы - 2 чайных ложки порошка на 4 стакана горячей воды, остальное - по вкусу. Но золотое молоко - гораздо круче и приятнее на вкус.