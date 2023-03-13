https://news.day.az/gurmaniya/1546113.html Как в Японии разделывают гигантского тунца - процесс приготовления сашими - ВИДЕО
Как в Японии разделывают гигантского тунца - процесс приготовления сашими - ВИДЕО
Блогер Travel Thirsty показал, как в Японии разделывают гигантского синего тунца.
Японцы говорят, что тунец - это рыба, при разделке которой не бывает отходов. Из среднего слоя готовят набэ, из головы и плавников варят бульон, филе же, как говорилось выше, идёт на приготовление суши, роллов и сашими. Также из этой рыбы жарят стейки.
Тунец является одной из самых деликатесных рыб.
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