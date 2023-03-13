Как в Японии разделывают гигантского тунца

Блогер Travel Thirsty показал, как в Японии разделывают гигантского синего тунца.

Японцы говорят, что тунец - это рыба, при разделке которой не бывает отходов. Из среднего слоя готовят набэ, из головы и плавников варят бульон, филе же, как говорилось выше, идёт на приготовление суши, роллов и сашими. Также из этой рыбы жарят стейки.

Тунец является одной из самых деликатесных рыб.