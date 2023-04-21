Альтернативные закуски во время просмотра телевизора

На диване у телевизора рука так и тянется к вредным соленым и сладким закускам. Можно не заметить, как под интересный фильм ушла пачка чипсов и ведро мороженого. Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, перед телевизором можно совместить приятное и полезное.

Йогурт вместо мороженого

Йогурт в замороженном виде напоминает классическое мороженое

Если вы фанат мороженого, то попробуйте заменить его йогуртом без добавок. Йогурт даже можно заморозить в специальных формочках или охладить в морозилке прямо в тарелке в течение получаса.

Йогурт содержит больше белка и меньше жира, чем мороженое, и помимо этого, в нем много пробиотиков, которые кормят микрофлору кишечника.

Чипсы из лаваша вместо картофельных

В самодельных чипсах из лаваша нет вредных добавок, в отличие от покупных

Попробуйте вместо покупных чипсов сделать самостоятельно чипсы из лаваша для посиделок у телевизора. Для этого возьмите 200 гр лаваша, 4 столовых ложек пригодного для нагревания масла, специи, чеснок, зелень и соль. Нарежьте лаваш на кусочки желаемого размера. Смешайте масло со специями, зеленью и чесноком. Выложите лаваш на противень и смажьте ароматной смесью. Поставьте в духовку на 5 минут при 180 градусах. Вкусный снек готов!

Фрукты вместо конфет

Нарезка фруктов - отличный снек

Чтобы с легкостью заменять конфеты фруктами, постарайтесь их просто не покупать. А если купили, то следите, чтобы у вас всегда была дома альтернатива в виде фруктов. Иногда мы едим конфеты просто потому, что нам скучно и мы не нашли ничего другого вкусного. Не слушайте тех, кто говорит, что вечером нельзя есть фрукты - любой фрукт, даже самый сладкий, благодаря клетчатке подействует на наш организм лучше, чем конфета с добавленным сахаром.

Чуть соленый попкорн вместо сладкого

В попкорне нет ничего вредного, кроме избытка сахара или соли

Под кино многие любят брать очень сладкий карамельный попкорн. В такой закуске может быть слишком много сахара. Попробуйте заменить его на более нейтральный чуть соленый попкорн. Но проследите за количеством соли в нем - избыток соли не менее вреден, чем избыток сахара.

Тыквенные семечки вместо подсолнечных

Тыквенные семечки содержат больше омега-3

Щелкать семечки у телевизора - очень увлекательный процесс, и вы можете не заметить, как съедите целую пачку. В самих по себе семечках подсолнечника нет ничего плохого, но в них довольно много жирной кислоты омега-6, которая плохо действует на сосуды, если есть ее в большом количестве. Попробуйте заменить семечки на тыквенные - они богаты цинком и омега-3, а съесть их так же много не получится.

Сельдерей с хумусом вместо сухариков

Хумус можно есть и с другими овощами

Хумус - полезная, сытная и довольно недооцененная в нашей стране закуска. Нежный хумус из нута и тахини (кунжутной пасты) по текстуре похож на соус. В него вкусно окунать любые овощи. А сельдерей - отличный источник витаминов и клетчатки.

Кокосовая вода вместо газировки

Помимо кокосовой воды, можно пить комбучу

Любая сладкая газировка будет более вредна для организма, чем кокосовая вода без сахара. Помимо отсутствия подсластителей, в ней также присутствуют электролиты, которые хорошо восполняют водный баланс, и множество витаминов.

Даже газировка с сахарозаменителем - плохая идея. В ней нет калорий, но сахзамы, использующиеся в ней, нарушают микробиоту кишечника.