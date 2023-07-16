Доктор предупредила об опасности монодиет

Об опасности монодиет, которые часто выбирают желающие похудеть люди, предупредила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова. По ее мнению, однообразное питание совершенно не физиологично, так как вместе с лишними килограммами можно потерять и здоровье, передает Day.Az.

"У человека должно быть разнообразное и сбалансированное питание. В рационе должно быть достаточно белков, жиров и углеводов, а монодиета предполагает употребление одного и того же продукта", - отметила Павлова.

По ее словам, употребление одного единственного продукта лишает человека важных макро- и микронутриентов, что может причинить вред на здоровье. К тому же, монодиета способствует развитию ограничительного нарушения пищевого поведения.