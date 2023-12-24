Названы продукты, отказ от которых может продлить жизнь

Отказ от сладких напитков и переработанного мяса может продлить жизнь пожилым на четыре года. Как передает Day.Az, исследование опубликовало Nature Food.

Ученые разработали инструмент для оценки изменений ожидаемой продолжительности жизни при изменении выбора продуктов питания. Моделирование показало, что люди в возрасте 40 лет, придерживающиеся здоровой диеты, могут увеличить продолжительность жизни на три года. Люди с самым нездоровым образом питания могут выиграть 10 лет, изменив привычки.

Здоровая диета оказалась эффективна и для 70-летних мужчин и женщин: переход от нездорового питания к здоровому может увеличить продолжительность жизни примерно на три-четыре года.

Сильнее всего сокращали жизнь подслащенные напитки и обработанное мясо (колбасы, сосиски, ветчина, копченое мясо). Напротив, употребление большего количества цельнозерновых продуктов и орехов связано с наибольшим увеличением продолжительности жизни.

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