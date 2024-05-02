Ученые разрабатывают «полезную версию» белого хлеба

Группа исследователей из Университета Аберистуита (Великобритания) разрабатывают "полезную версию" белого хлеба, обогащенную злаками, бобовыми, кальцием, железом и витаминами. Такая модификация позволит употреблять хлеб без вреда для здоровья и фигуры. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам исследователей, популярный среди огромного количества людей белый хлеб нельзя назвать "вредным" продуктом. Однако он содержит много углеводов, злоупотребление которыми может приводить к появлению лишнего веса, скачкам уровня сахара в крови, ожирению и диабету. Сторонникам здорового образа жизни рекомендуется употреблять цельнозерновой хлеб, который, тем не менее, может не нравиться людям из-за отличающегося от привычного цвета, консистенции и вкуса.

Для создания более "полезной версии" традиционного белого хлеба ученые изготовят варианты продукта с добавлением гороха, фасоли, нута, киноа и злаков. Также пшеничная мука будет обогащаться кальцием, железом, тиамином (витамин В1) и ниацином (витамин В3).

Исследователи предполагают, что такие изменения в рецептуре не повлияют на привлекательность текстуры и вкус белого хлеба, но повысят его полезность. Добавление бобовых и витаминов обогатит хлеб белком и клетчаткой - полезными пищевыми волокнами. Его употребление потенциально повысит качество рациона населения.

Отмечается, что конечная рецептура нового продукта еще находится в стадии разработки.

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