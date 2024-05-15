Тефтели с гречкой в духовке, это вкусные тефтели с гречневой крупой и насыщенным соусом из томатной пасты приготовленные в духовке. Сочетание мяса, гречневой крупы и соуса создает гармоничный баланс вкусов, который никого не оставит равнодушным, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Ингредиенты:

Чтобы приготовить тефтели с гречкой в духовке, нужно 500 грамм свинины и 1 луковицу нарезать кусочками.

Перекрутить на мясорубке свинину и лук.

Отмерить 100 грамм гречневой крупы

Высыпать крупу в сотейник и промыть чистой холодной водой. Влить 300 миллилитров воды и варить до готовности после закипания 12-15 минут. Выпарить всю воду.

Готовую гречку переложить в миску и немного остудить.

Добавить отварную остывшую гречку в мясной фарш.

Добавить 1/2 чайной ложки соли и черный молотый перец по вкусу.

Хорошо вымесить фарш для тефтелей с гречневой крупой.

Влажными руками сформировать небольшие тефтели и выложить их на доску.

В миске смешать 2 столовые ложки томатной пасты, 1 чайную ложку сахара, 1/2 чайной ложки соли и 1 щепотку черного молотого перца.

Влить 400 миллилитров воды и хорошо перемешать.

В форму для запекания выложить тефтели.

Влить соус из томатной пасты в форму с тефтелями.

Запекать тефтели с гречкой в духовке при 180 градусов Цельсия 30-35 минут.

Готовые тефтели вынуть из духовки, немного остудить и разложить по тарелкам.