Названы самые полезные для щитовидной железы продукты

Для здоровья щитовидной железы нужны йод, белок, цинк и другие микроэлементы, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева. Самые полезные для этого органа продукты врач назвала в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам доктора, поддержать здоровье щитовидной железы можно морепродуктами и йодированной солью, так как в них содержится большое количество йода. Также необходимо есть достаточное количество белка, чтобы организм получал тирозин - строительный материал клеток, добавила эндокринолог.

Доктор также обратила внимание на то, что щитовидной железе требуются железо, цинк, селен, витамины D и A. Однако не всегда возможно получать их в необходимом количестве только из еды. Поэтому при дефиците нужно принимать их дополнительно, резюмировала эндокринолог.

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