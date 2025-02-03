Кокос и внутрь, и снаружи. Диетолог о том, как использовать кокосовое масло

В супермаркетах сегодня кокосовое масло вполне доступно. Стоит оно дороже подсолнечного, но зато обладает уникальными свойствами. Для чего его можно использовать? Об этом рассказала врач-диетолог консультативно-диагностического центра ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Тамара Прунцева, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

Для здоровья

Кокосовое масло состоит в основном из насыщенных жирных кислот. Среди них лауриновая кислота, капроновая, каприловая, олеиновая, стеариновая, пальмитиновая. Лауриновая кислота обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Пальмитиновая кислота - источник витамина А и Е. Каприловая кислота имеет антисептические и противовоспалительные свойства. Есть в кокосовом масле холин и фитостеролы, которые нормализуют уровень холестерина. Также в состав кокосового масла входит витамин Е (токоферол), который влияет на эластичность сосудистой стенки и, как следствие, полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Токоферол обладает также и антиоксидантным эффектом, то есть препятствует возрастным изменениям. Кроме того, наличие витамина Е в рационе важно для женской репродуктивной функции. В незначительном количестве в кокосовом масле содержится витамин К, тиамин, микроэлементы - фосфор, магний, калий, железо, натрий, цинк. Всемирная организация здравоохранения внесла кокосовое масло в список продуктов, рекомендуемых для профилактики инфарктов и инсультов. Учитывая все свойства кокосового масла, оно может быть применимо в рационе людей с сердечно-сосудистой патологией.

Для снижения веса

Есть исследования, которые показали, что кокосовое масло ускоряет метаболизм и тем самым способствует снижению веса. Однако не стоит забывать об основных диетологических принципах в питании и о сбалансированности рациона по белкам, жирам, углеводам, витаминам, макро- и микроэлементам. Кроме того, нужно учитывать, что кокосовое масло очень калорийно - больше 860 ккал в 100 граммах. В одной чайной ложке кокосового масла 14 граммов жира, а физиологическая потребность в жирах - от 70 до 154 г/сут. для мужчин и от 60 до 102 г/сут. для женщин.

Для приготовления блюд

При термической обработке кокосовое масло не теряет полезных свойств и вкусовых качеств. Даже при нагревании до высоких температур оно не становится прогорклым, не образует канцерогены. Поэтому такое масло можно использовать для жарки, приготовления блюд. Отчасти им можно заменять сливочное масло, чтобы разнообразить рацион.

Также этот продукт мы можем добавлять в разнообразные блюда, начиная от супов до гарниров, салатов (как заправку) и закусок. Кондитерские изделия, выпечка на кокосовом масле приобретают приятный ореховый вкус. Кокосовое масло устойчиво к высоким температурам, но выпекать желательно при температуре не выше 204 градусов, чтобы масло не образовывало изомеры жирных кислот. На кокосовом масле можно готовить десерты, творожные сырники, запеканки, тушить овощи, рагу, добавлять в плов и рис, молочные каши, например овсяную, пшенную, рисовую, вместо сливочного масла. Можно добавлять в кофе в качестве замены молочных сливок.

Для жарки больше подойдет рафинированное кокосовое масло, оно может обозначаться на этикетке как Refined или RBD. А в сыром виде лучше использовать нерафинированное кокосовое масло, которое обозначается как Virgin или Extra Virgin coconut oil.

Но стоит помнить о том, что кокосовое мало, так же как и другие жиры, следует ограничить людям с панкреатитом, холециститом в стадии обострения.

Для улучшения внешнего вида

Кокосовое масло используется в косметологии за счет того, что в нём содержится гиалуроновая кислота, которая способствует увлажнению, а в сочетании с антиоксидантом (витамином Е) поможет сохранить молодость кожи.