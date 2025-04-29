Лучшие виды лосося и морепродуктов для жарки на мангале

Хорошая погода способствует вылазкам на природу, жарке шашлыка и загородного отдыха. Некоторые предпочитают готовить на огне не только мясо, но и рыбу. Как подобрать качественный продукт, рассказали в Рыбном союзе России, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Жирные виды рыбы можно готовить на открытом огне, например стейки из атлантического лосося. Более нежную рыбу - горбушу, кету, кижуч - лучше готовить в фольге на решетке, чтобы она не потеряла свою сочность.

- На открытом огне подойдет и стейк из тунца - это невероятно быстро и вкусно. Но в приготовлении тунца очень важно не отвлекаться - нельзя передержать, а только чуть опалить, чтобы внутри мясо осталось розовым. Лучше жарить по две минуты с обеих сторон, - объяснили эксперты.

На решетке можно готовить палтуса, обязательно на коже, крупную форель целиком, раскрытую "бабочкой", и осетрину. При приготовлении рекомендуется смазать стейки растительным маслом.

Также можно приготовить на углях или решетке скумбрию, целиком можно пожарить камбалу.

Порционно в фольге лучше всего готовить филе дорадо или сибаса, а также небольшую форель с добавлением свежей зелени. Также рыбу можно нафаршировать оливками, каперсами, лимоном или апельсином. Целые тушки рыбы можно готовить также на решетке.

Из морепродуктов очень быстро можно приготовить мясо гребешка, крупные креветки и фаланги краба. Шашлычки из морепродуктов и осетрины тоже станут удачным вариантом. Если есть большая емкость - казан или вместительная сковорода, то можно приготовить, например, уху, паэлью с морепродуктами или азиатскую лапшу.