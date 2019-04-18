Самым известным и популярным в мире сервисом для общения совершенно точно является WhatsApp, который на постоянной основе используют более чем 1,5 млрд человек. Все эти люди на постоянной почти ежедневной основе общаются друг с другом, а также, кроме того, выполняют через этот мессенджер целую массу различных других действий. 18 апреля 2019 года, разработчики выпустили новую версию данного ПО, которую уже могут установить на свои электронные устройства все желающие.

Как передает Day.Az со ссылкой на AKKet, речь идет о новой экспериментальной возможности WhatsApp, которая доступна в тестовых билда мессенджера для операционных систем Android, iOS и Web. Новшество представляет из себя потрясающую новую функцию, о появлении которой миллионы людей уже давно мечтают. Во времена стремительного роста популярности различных смайликов, разработчики решили предложить всем пользователям возможность использовать такие, которые являются анимированными, то есть они выглядят как живые.

До этого самого момента пользователи WhatsApp могли отправлять друг другу только обычные смайлики в виде картинок, но все изменилось, к счастью, в лучшую сторону. В отличие от обычных GIF-анимаций, смайлики нового формата будут воспроизводиться на постоянной бесконечно основе, а не всего несколько секунд. Кроме того, как сообщили разработчики, они создают новый алгоритм добавления смайликов в приложение для iOS и Android, чтобы при этом не нарушать правил магазинов App Store и Google Play.

К сожалению, разработчики не уточняют, при каких условиях анимированные смайлики в WhatsApp появятся на постоянной основе. Не исключено, что это будет зависеть от обратной связи со стороны пользователей, то есть если владельцам смартфонов такое новшество придется по вкусу, его сохранят на постоянной основе. Хочется верить, что возможность отправить движущиеся смайлики появится у пользователей самого популярного мессенджера для Android и iOS уже совсем скоро, а вместе с тем разработчики предоставят возможность добавлять сторонние наборы.