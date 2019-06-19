9 июня 2019 года исполнилось ровно 20 лет с момента выхода первой бета-версии Counter-Strike. Ранее разработчики выпустили патч в CS:GO, где отметили это событие введением ретро-версии Dust2 в обычный режим, сообщает Day.Az со ссылкой на cybersport.ru.

Изначально Counter-Strike задумывалась как модификация Half-Life, которую разработали Мин Ли и Джесси Клифф. Первую бета-версию выпустили 19 июня 1999 года, а весной 2000-го продвижением игры занялась компания Valve. В ноябре того же года вышла Counter-Strike 1.0. Последней актуальной версией считается Counter-Strike: Global Offensive, которая появилась 21 августа 2012 года.

В декабре 2018-го CS:GO стала условно-бесплатной. Чтобы бесплатно получить prime-статус, нужно достичь 21 уровня в игре и привязать номер мобильного телефона к Steam Guard. Доступ к статусу можно получить сразу, но для этого необходимо заплатить ₽1 020 (пользователям prime дополнительно выпадают скины и сундуки, а также предоставляется возможность сыграть с другими обладателями статуса).

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