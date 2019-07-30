Ранее Илон Маск анонсировал выход Caphead и Fallout Shelter для автомобилей Tesla, теперь доступна еще одна игра - шахматы.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Владельцы Tesla смогут поиграть в шахматы против своих пассажиров, против машины или посмотреть, как автомобиль играет сам с собой. Компания также выпустила забавный ролик в стиле классических вестернов, но с участием современных технологий. Но так как ни смартфон, ни транспортное средство стрелять не могут, героиня видео решила сразиться с машиной с помощью игры в шахматы.

В дополнение к этому, Tesla сообщила о новом обновлении гонки "Beach Buggy Racing". Теперь для игры со своим пассажиром можно будет использовать два игровых контроллера одновременно.

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