Холдинг Alphabet отчитался о результатах второго квартала финансового года и рассказал об успехах Google, который входит в состав холдинга.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Итак, сам Alphabet смог увеличить на 40% выручку направления "Прочие доходы", к которому относятся аппаратный бизнес Google, а также отдел облачных вычислений.

При этом генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что компания во втором квартале более чем в 2 раза увеличила продажи смартфонов. К сожалению, конкретные цифры Google не любит называть.

Но очевидно, что на рост продаж повлияли новые Pixel 3a и Pixel 3a XL, которые стали упрощенными версиями флагманов и самыми дешевыми "пикселями". Также в последнее время производитель несколько раз снижал цены на Pixel 3 и Pixel 3 XL, что тоже положительно отразилось на показателях.

В результате операционная прибыль Alphabet за второй квартал увеличилась с $3,045 до $9,180 млрд, а чистая прибыль - с $3,195 до $9,947 млрд. 99,5% выручки холдинга - это заслуга Google.

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