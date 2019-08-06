Компания Audi сравнительно недавно обновила свое "четвертое" семейство, но уже задумывается о разработке седана A4 нового поколения. По последним данным, компания предпринимает отчаянные усилия, чтобы сэкономить, и поэтому конструкция четырехдверки может значительно упроститься, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Поговаривают, что в Audi всерьез рассматривают перспективу перевода A4 с "исконной" платформы MLB на "всефольксвагеновскую" MQB. Это сделает седан близким родственником таких моделей, как VW Golf, Skoda Octavia и тому подобное - и, в том числе, приведет к необходимости использовать моторы, расположенные не продольно, как сейчас, а поперечно.

Переход с "премиальной" платформы MLB на "демократическую" MQB, по некоторым подсчетам, позволит Audi сэкономить до миллиарда евро в течение стандартного 7-летнего жизненного цикла модели. Однако, некоторые топ-менеджеры Audi обеспокоены возможными потерями для статуса марки, которые может повлечь за собой применение новой платформы. Так что окончательное решение пока не принято.

Между тем, работа над новинкой уже идет полным ходом, и у дизайнеров Audi практически готов ее экстерьер. Никаких подробностей пока не раскрывается, но, по данным издания Automobile, "четверку" снова стилизуют под старшую модель A6. По слухам, внутренняя демонстрация нового дизайна вызвала среди зрителей "продолжительные овации".

А вот от соплатформенных хэтчбека и купе Audi A5 компания все в том же порыве сэкономить может и вовсе отказаться. Один из вариантов развития событий - объединение "пятого" и "седьмого" семейства в нечто единое (хотя "шестеркой" такую машину по понятным причинам уже не назовешь).

Другие возможные меры Audi по улучшению финансовой ситуации включают возможный отказ от производства флагманского седана А8 и выпуск некоего нового весьма электрифицированного флагмана A9.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!