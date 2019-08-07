Apple совместно с банком Goldman Sachs Group начала предварительный выпуск виртуальной банковской карты Apple Card, анонсированной в марте этого года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Apple сообщила, что ограниченное число потребителей, которые проявили интерес к владению картой Apple Card, начали получать приглашения на регистрацию.



"Apple Card не принадлежит к числу премиальных карт, таких как Chase Sapphire Reserve или AmEx Platinum, - сказала Сара Ратнер, эксперт по кредитным картам в NerdWallet. - Премиум-карты взимают сверхвысокую плату за обслуживание, но взамен вы получаете довольно приятные льготы: огромные бонусы, кредиты на годовой баланс, более высокий процент начислений на транспортные расходы".

Глава Apple Тим Кук и исполнительный директор проекта Apple Pay Дженифер Бейли представили карту Apple Card в конце марта 2019 г. на презентации в театре Стива Джобса в Купертино.



Виртуальная карта предназначена для использования со смартфоном iPhone, владелец которого сможет воспользоваться ею для покупок сразу после регистрации.



Процесс регистрации, который требует наличия в смартфоне iOS 12.4, включает ввод адреса, дня рождения, уровня доходов и последних четырех цифр номера социального страхования пользователя. Эта информация отправляется в банк Goldman Sachs, который одобрит или отклонит заявку в режиме реального времени.

Сервис предлагает кэшбек с ежедневным возвратом средств. При использовании виртуальной кредитки Apple Card для покупки различных товаров можно будет ежедневно возвращать 2% кэшбека с общей суммы. Для тех, кто будет совершать покупки в Apple, обещают 3% кэшбека. У карточки нет комиссий на международные платежи, никаких отложенных комиссий, а также никаких комиссий при регистрации.



Интересной особенностью карты является то, что у нее не будет CVV, открытого номера, она будет бессрочной и не потребует подписи. Карта будет приписываться к устройству. Доступ к ней будет осуществляться по Face ID и Touch ID.



Партнерами Apple в этом проекте выступают Goldman Sacks Bank и MasterCard. Анализ платежной информации будет происходить на устройстве, Apple не будет иметь доступа к ней. Apple также предлагает физическую версию карты, изготовленную из титана, на которой нет видимого номера.



В Apple утверждают, что сотрудники компании не получат доступ к частной информации пользователей. Инвестиционный банк Goldman Sachs заявил, что не сможет использовать данные о покупках владельцев Apple Card в маркетинговых целях.



По оценке управляющего партнера Loup Ventures Джина Манстера, в первый год проект не принесет Apple существенной прибыли, однако к 2023 г. доходы от Apple Card могут составить около $1,4 млрд, прибавив порядка 1,8% к общему показателю компании.



Аналитик Creative Strategies Бен Бахарин подчеркнул, что доход имеет меньшее значение для Apple, нежели повышение лояльности пользователей к бренду. "Если этот сервис работает, это еще один повод, чтобы оставаться в экосистеме Apple, даже если на рынке есть что-то получше", - сказал он.



Стоит отметить, что многие высокотехнологические компании Кремниевой долины обратили свое внимание на финансовый сектор. И это не нравится регуляторам. Так, недавно Банковский комитет Сената США вынес на рассмотрение законопроект, который бы запретил технологическим компаниям выпускать банковские продукты и оказывать населению финансовые услуги.

В своем текущем виде закон не делает каких-либо исключений, охватывая все виды услуг и сервисов. Таким образом законодатели хотят предостеречь компании, которые не имеют банковской лицензии, от квазибанковской деятельности, а их пользователей от потери своих средств.



Впрочем, есть шанс, что Apple удастся избежать запрета. Дело в том, что Apple Сard в первую очередь предназначена исключительно для контроля за доходами и расходами, тогда как эмитентом банковской карты является Goldman Sachs. Поэтому формально Apple не оказывает финансовых услуг, делегируя эту обязанность своему партнеру, который имеет соответствующую лицензию.



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