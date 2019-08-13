Продажи самого мощного "Мустанга" в истории - Ford Mustang Shelby GT500 - еще не начались. Ford даже не рассекретил до сих пор все характеристики будущей новинки. Однако, GT500 уже делится компонентами шасси с младшим GT350R, которому обновили ходовую часть для нового модельного года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В основном речь идет о доработке передней подвески - она получила измененную геометрию и более выносливые поворотные кулаки. Кроме того, Shelby GT350R снабдили новой рулевой рейкой с заново откалиброванным электроусилителем.

Коснулись доработки и внешности спорткара, и его аэродинамики. Купе обзавелось модифицированным передним сплиттером и новым задним антикрылом, а также расширенной гаммой оттенков кузова. Утверждается, что они призваны напоминать об исторических цветах, ранее применявшихся на спорткарах Shelby. В гамму вошли новые оттенки зеленого, оранжевого, красного и серебристо-серого.

Наконец, Ford Mustang Shelby GT350R начали оснащать системой Ford PassConnect, организующей взаимодействие между автомобилем и смартфоном водителя. С помощью гаджета можно получить некоторые текущие сведения о состоянии машины, проконтролировать запись на техобслуживание, определить местонахождение спорткара, а также управлять рядом функций.

Силовой установки доработки не коснулись: купе по-прежнему оснащается 530-сильной версией фирменного 5,2-литрового V8 и исключительно механической коробкой передач. Дело в том, что GT350R - это версия "Мустанга", ориентированная на использование на гоночных трассах. От прочих "Мустангов" она отличается особыми настройками подвески и рулевого управления, а также облегченными кузовом и салоном.

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