Три крупнейших в Китае производителя смартфонов - Xiaomi, Vivo и Oppo - договорились о совместной разработке нового протокола для беспроводного обмена файлами между их устройствами. Альтернативу AirDrop на айфонах планируется встроить в фирменные прошивки, основанные на Android: Xiaomi MIUI, Oppo ColorOS и Vivo FuntouchOS, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об этом пишет The Verge со ссылкой на официальный аккаунт MIUI в WeChat. Новый протокол, использующий Bluetooth для сопряжения устройств, обеспечит скорость передачи данных до 20 МБ/с. Бета-версию новой функции планируют выпустить к концу этого месяца. Присоединиться к проекту могут и другие производители, добавили в Xiaomi.

У Google, напомним, имеется собственный, но уже устаревший сервис Android Beam для беспроводной передачи данных с одного устройства на другое. Этот инструмент, основанный на бесконтактной технологии NFC, был добавлен в версию Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), которая вышла еще в 2011 году.

Однако в следующем крупном обновлении Android - 10 Q - Android Beam заменит новая функция - Fast Share. Она позволит обмениваться контентом не только между смартфонами, но и хромбуками, смарт-часами и даже "айфонами".

Предположительно, для работы Fast Share потребуется наличие системных сервисов Google (Google Play Services), что объясняет желание Xiaomi, Oppo и Vivo создать собственный аналог. По данным Counterpoint Research, на эти три компании приходится почти половина китайского рынка смартфонов - 49% по состоянию на прошлый квартал. Следовательно, в их распоряжении имеется огромная база людей, использующих "негугловскую" версию Android. О желании присоединиться к альянсу Huawei, которая одна занимает 34% китайского рынка, пока не сообщалось.

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