В США нашли способ сохранить качество видео при подключении нескольких пользователей к одной Wi-Fi сети. Все замечали, что качество видеороликов может снижаться, когда к одной точке подключено много пользователей. Это связано с ограничениями пропускной способности протокола, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Команда из лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института разработала систему "Минерва", которая помогает избежать снижение качества видео. Она анализирует воспроизводимые ролики и перераспределяет пропускную способность сети. Традиционные протоколы для совместного использования сети Wi-Fi просто разделяют общую пропускную способность на количество пользователей, "Минерва" же сначала анализирует, насколько будет сжато видео в процессе просмотра в зависимости от видеоряда, а потом распределяет потоки.

Так видео с быстроменяющейся картинкой, например спортивные трансляции, обычно теряют в качестве от сжатия больше, чем более статичные, мультфильмы например. "Минерва" помогает этого избежать, она дает более широкий канал тому пользователю, кому это важнее и урежет скорость тому, кто этого не заметит, потому что употребляет менее требовательный к качеству сети контент.

Тем временем три крупных китайских производителя смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo объявили о создании межбрендового альянса для развития нового протокола передачи файлов. Как пишет издание The Verge, смартфоны всех трех брендов получат технологию отправки данных со скоростью до 20 Мбит/с без каких-либо сторонних приложений.

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