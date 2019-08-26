Гигант игрового мира открывает второй в США магазин, и он будет самым большим магазином компании. Торговая точка общим размером в 2,400 кв. метров будет размещена на двух этажах, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Razer позиционирует свой магазин как "место, где могут зависать геймеры". То есть за магазином закрепили две функции: социальную и торговую. На нижнем этаже разместят десять игровых станций для чемпионатов e-Sports, а наверху хотят сделать "ложе" для онлайн трансляций.

Более того, можно ожидать холл с 16 экранами, на которые будут транслировать соревнования и стримы всем, кто заходит в магазин.

Розничная сеть Razer насчитывает четыре магазина: два в США, один в Гонконге и один в Тайвани. Гораздо удобнее купить продукты компании онлайн, однако открытие розничных точек свидетельствует о процветании и развитии компании.

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