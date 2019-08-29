Tesla запустила собственную страховую программу, обещающую ее участникам крупные выплаты при наименьших вложениях. Страхование Tesla "предназначено для того, чтобы предоставить владельцам автомобилей Tesla ставки, которые ниже более чем на 20%, а в некоторых случаях - на 30%", сообщается в блоге компании, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Предполагается, что страховка будет распространяться на все автомобили Tesla. В компании отмечают, что она гарантирует "всеобъемлющее покрытие" и будет работать во всех штатах. Правда, последнее произойдет не сразу, а "постепенно".



Более низкие ставки Tesla объясняет тем, что знает свои автомобили досконально во всем, что касается технологий, безопасности и затрат на ремонт. При этом стоимость страховки "от производителя" все же, как и у других подобных продуктов, будет варьироваться в зависимости от водительского стажа, возраста водителя и других факторов.



Но зато Tesla обещает своим клиентам не лезть в их жизнь: не отслеживать их перемещения с помощью GPS-навигации или дорожных камер для оценки поведения водителя.



Пока что Tesla Insurance будет доступна лишь физическим лицам, использующим автомобили компании лишь в личных целях, но в перспективе Tesla готова будет предложить и страховку для коммерческого транспорта.

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