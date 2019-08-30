В последние годы в сфере туризма появилось устойчивое выражение "индустрия гостеприимства". Что же оно означает? Индустрия гостеприимства - это обширное понятие, включающее в себя туристическую и ресторанную деятельность, сферу развлечений, организацию музейно-экскурсионной деятельности и многое другое.

Туристские страны, мы, в том числе, гордятся своими гостеприимными жителями и развитой структурой отдыха, и развлечений. Все это вместе формирует индустрию гостеприимства.

Но индустрия гостеприимства - это не только человеческий подход к обслуживанию. Это также технологии обеспечивающие быструю обработку данных и соответственно высокую скорость обслуживания клиентов и... на этом мы закончим официальную часть и перейдем к более теплой, дружественной и понятной.

А понять, как высокоразвитые технологии можно применить к гостеприимству, расскажет генеральный директор "UCS Original Azerbaijan" Фархад Мехдиев: "Сегодня нам исполняется 15 лет. UCS Original занимается внедрением программного обеспечения. Головной офис компании, где работают разработчики ПО базируется в Москве.

В Азербайджане мы автоматизируем рестораны, отели, кинотеатры фитнес-центры, детские игровые комплексы. Почти все крупные международные мероприятия проходят при поддержке наших программ, из последних, это афтепати на Формуле 1, а также Международный музыкальный фестиваль "Жара-2019".

Программы, разработанные компанией UCS, используются на всех континентах. Более чем в 60 000 тыс. ресторанах в странах Европы, Америки и Азии пользуются ресторанной системой R_Keeper и число их постоянно растет. Можно с полной уверенностью сказать, что наш программный продукт R_Keeper лидирует на мировом ресторанном рынке. За 15 лет в Азербайджане мы автоматизировали работу более 600 ресторанов. И ещё почти половину от этого количества в Грузии. Есть у нас также работы по автоматизации и в Турции, в Бодруме.

R-keeper для ресторанов, Shelter для отелей и UCS - премьера для кинотеатров, вот программы, которые мы адаптируем и внедряем в Азербайджане. С ними работать намного легче и выгоднее, что доказано 15-летием нашего пребывания на рынке. Наше ПО R-keeper наши партнёры часто называют "геном выживаемости". Они видят, что те, рестораны, которые в своей работе используют лицензионный R-keeper, продолжают работать, когда остальные рестораны вблизи закрываются. Огромное количество ресторанов, использующих лицензионное ПО R-keeper, вопреки жестокому закону статистики, когда жизни большинству ресторанов определён срок жизни длительностью не более 3-х лет, продолжают работать и приносить прибыль своим владельцам и через 10-ть и через 15 лет. Об этом можно узнать у наших первых партнёров, владельцев ресторанов, которые используют наше ПО уже 15 лет и продолжают все эти годы радовать своих клиентов.

Нашими постоянными клиентами являются рестораны: KFC, Burger King, Black Star Burger, IL Patio & Planet Sushi, Café City, Novikov group, Chayki, Port Wine, Riviera, Shokoladnica, Mugan, Zakura и многие другие.

Зоны отдыха: Sea Breeze, ATLANT, (Набрань), Kür (Мингечевир), Semeni (Мингечевир), Palma (Набрань), Mest Dergah (Губа), Senger Gala (Илису) и многие другие.

Отели: Astoria Баку, Renaissance, Home Brige, Royal Sapphfyre, Teatro Butik, Golden Cost, Amber, Sheki Plaza (Щеки), El Resort (Гах), Yurd (Гах), Chateau Qusar, и многие другие.

Кинотеатры: Park Cinema, Cinema Plus, Flame Towers IMAX, Metro Park, Asan Cinema, и другие.

Что это такое? Начнем с ресторанов!

Вам может показаться, что ресторан - это очень просто: вы приходите в уютный зал, садитесь за столик, и гостеприимные официанты приносят вам вкусные и красиво оформленные блюда. На деле же ресторан - это очень сложный бизнес. Необходимо создать оригинальную концепцию, тщательно подобрать персонал, сформировать достойное меню, навести порядок на складе, построить отношения с поставщиками, продумать финансовую политику, ежедневно бороться со злоупотреблениями... Чтобы гости чувствовали себя в ресторане комфортно, недостаточно стильного дизайна зала, приветливых официантов и опытного повара.

Необходимо учесть все детали и построить гармоничную систему управления бизнесом, позволяющую осуществлять контроль за рестораном, его складом и даже за отношением с поставщиками продуктов.

Лицензионный R-keeper позволяет несколькими кликами отображать на мониторе приход, расход и остаток продуктов, что упрощает работу администрации и позволяет её планировать. Программа R-keeper минимизирует человеческий фактор и увеличивает скорость всех процессов от заказа до его исполнения. Автоматизация отнюдь не способствует уменьшению рабочих мест, но требует более высокой квалификации работников.

Компания UCS Original не только автоматизирует рестораны, но и обучает персонал как правильно пользоваться ПО. Также,по желанию клиента, компания осуществляет сервисную поддержку и в этом случае, в считанные минуты онлайн устраняет возникшую проблему. Кстати, автоматизировать возможно даже маленькие кафе. Цены вполне приемлемые, и отличаются в зависимости от заведения и объема работ. Также представлены варианты различных пакетов по оплате, удобные нашему потенциальному клиенту. Гарантируем, вам обязательно понравится. (ред.контакты указаны в конце статьи).

UCS Original в нашей стране также внедряет программы Shelter для отелей. Как же это работает в отелях?

Владельцы и администрация больших гостиниц и мини-отелей сталкивается с большим количеством проблем. В основном отсутствием актуальной четкой информации о состоянии деятельности гостиницы на данный момент. Не исключены и злоупотребления со стороны персонала. Иногда и обслуживание бывает не на высоте. Как же это всё контролировать? Ведь администрация не может находиться во всех помещениях отеля одновременно!

Автоматизация гостиницы обеспечивает клиенту своевременный сервис, и в результате владелец отеля получает довольного гостя. И сегодня "театр начинается с вешалки", а туризм - с отеля. Если вы хотите, чтобы ваш гость превратился в постоянного клиента, то программа автоматизации отелей Shelter станет лучшим помощником в этом деле.

Благодаря автоматизации, такая проблема, как задержка в обслуживании клиентов исчезает сама собой, ведь система автоматизирует службы бронирования и размещения. Программа Shelter также позволяет осуществлять анализ деятельности гостиницы - от отслеживания текущих операций до получения финансовых результатов за нужный вам период.

Если в отеле используются электронные замки, то магнитная карточка, которую гость получает при заселении, интегрируется со всеми остальными системами гостиницы, что дает возможность отличного контроля и своевременного решения возникающих проблем.

Довольный клиент - это гарантия его неоднократного возвращения в отель, страну и дополнительный приток денег, как в карман предпринимателей, так и в бюджет Азербайджана в виде налогов. Так что, программы автоматизации, внедряемые UCS, становятся залогом постоянного пополнения материальных ценностей, как её отдельных граждан, так и страны, в целом. Что у нас имеется для кинотеатров? U_C_S_Премьера - это программа для касс кинотеатра, автоматизирующая и упрощающая работу прежде всего билетных касс. Автоматизированная билетная касса кинотеатра позволяет практически избавиться от очередей, намного сократив время обслуживания каждого клиента. Кроме этого она позволяет использовать разные каналы продажи билетов, например, онлайн реализацию. Автоматизация позволяет, получать отчеты по реализации билетов за любой период.

Компания UCS Original предоставляет своим партнёрам отличную возможность для развития бизнеса.

Если Вы еще не с нами, то мы ждём Вас!"

В отеле Astoria Baku прошло мероприятие, приуроченное к 15-летию компании UCS Original Azerbaijan под девизом "Modern Trends in Hospitality / Digital HORECA". Любители классической музыки были очарованы прекрасным исполнением струнного квартета. После кофе - брейка гости прошли в конференц - зал отеля. За круглым столом собрались партнёры UCS Original Azerbaijan, а также потенциальные клиенты и журналисты. Очень интересно о программах автоматизации индустрии гостеприимства рассказали спикеры компетентные представители разработчика, прибывшие из головного московского офиса компании - Елена Кондратова, Андрей Корчак и Аджай Кандал. Они рассказали об инновациях, новых разработках и уникальных идеях. Было много вопросов и ответов.

Можно с уверенностью сказать, что празднование 15-летнего юбилея UCS Original Azerbaijan прошло интересно и плодотворно.

Мы живем в будущем, в мире инновационных технологий, которые востребованы в каждом ресторане, отеле, кинотеатре...

Нас всех ждет ещё много интересного с UCS Original Azerbaijan.

Пожелаем им удачи!

https://www.facebook.com/RKeeperAzerbaijan/

http://www.ucs.az/?fbclid=IwAR3IKMkvJdRsmwuOiveQ3D5ZV99ko0dqiB18njPaokDLEV-26AMESvsPvNM

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