Apple оснастила новые iPhone, анонс которых состоится сегодня, другим, более продвинутым сопроцессором для обработки данных с многочисленных датчиков. Он даст смартфону больше "понимания" о том, что с ним в данный момент происходит, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

В нынешних флагманских смартфонах используется чип M-12, в реальном времени обрабатывающий данные с гироскопа, акселерометра, компаса, барометра и микрофонов. Это позволяет разгрузить основной процессор и лежит в основе многих функций - от автоматического включения экрана, когда смартфон берут в руку до точного определения местоположения.

По информации MacRumors (издание ссылается на обнаруженный в iOS 13 код), новый чип R-1 (кодовое название - Rose) дополнительно будет обрабатывать данные с инерционного датчика, сигналы Bluetooth 5.1 для точного определения местоположения смартфона и других Bluetooth-устройств, ультра-широкополосный сигнал (UWB) и некоторые данные с камер (включая отслеживание движения).

Всё это позволит смартфону, например, точно определять местоположение Bluetooth-метки Tag (её тоже должны представить сегодня) и собственное. По слухам, смартфон сможет точно отображать местоположение метки в дополненной реальности, облегчая её поиск.

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