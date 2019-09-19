В свое время несколько компаний пытались создать "умные" очки с функциями смартфонов, однако их попытки не увенчались успехом. Взять хотя бы те же Google Glass. Однако Facebook не считает это направление провальным и разрабатывает собственные смарт-очки с кодовым названием Orion, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Что это будет

Это очки, которые смогут полностью заменить смартфон. То есть они смогут принимать звонки, отображать необходимую информацию на маленьком дисплее и вести с помощью камеры прямые трансляции без привязки к смартфону.

По слухам, "в комплекте" также идет "кольцевое" устройство Agios (по типу браслета или кольца), которое станет альтернативным методом для управления Orion.

Facebook работает над очками совместно с популярным брендом очков Luxottica, производящим очки Ray-Ban. Ray-Ban тоже будет при деле, но при создании другой модели "умных" очков - Stella.

Когда?

Правда, выпуск очков Orion еще не скоро - в период с 2023 по 2025 год. До этого времени компания, возможно, еще передумает.

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