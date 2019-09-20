Блогеры из Вьетнама смогли раздобыть iPhone 11 Pro Max, продажи которого официально стартуют только 20 сентября, и опубликовали на YouTube-канале DChannel видео с полной подетальной разборкой новинки, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Забегая вперед, стоит отметить, что каких-либо сенсационных открытий или внезапных откровений не случилось. Пожалуй, единственная интересная особенность нового флагмана Apple в сравнении с предшественником - iPhone Xs Max, увеличенный в размерах примерно на 25 процентов аккумулятор, что потенциально должно обеспечить гаджету лучшую автономность.

Напомним, чуть ранее были обнародованы цифровые показатели емкости элементов питания нового поколения iPhone.

Примечательно, что батарея имеет L-образную форму, что позволяет оптимально использовать внутреннее пространство корпуса при его компоновке.

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