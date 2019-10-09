iOS-разработчик Меджид Джабраилов создал новое приложение, которое замеряет и анализирует сон пользователя - NapBot - Auto Sleep Tracker.

Выпускник Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности становился победителем Netty award 2013 в номинации "Лучшее мобильное приложение года", а в данный момент работает в крупной IT-компании.

Создание нового приложения стало очередным успехом в карьере Меджида.

Напомним, что ранее молодой разработчик выделился обновлением приложения CardioBot 4.0, которое Apple включила в подборку New Apps We Love, куда попадают понравившиеся компании значимые обновления.

В беседе с Day.Az Меджид рассказал, что приложение NapBot замеряет и анализирует сон пользователей посредством Apple Watch. Все что вам нужно - носить часы. NapBot использует машинное обучение для анализа сна и продолжает обучаться прямо у вас на устройстве. Чем больше вы носите часы, тем лучше становятся методы анализа сна. Во время сна NapBot измеряет пульс каждые 9 минут, а также уровень внешнего шума. С помощью этих данных приложение анализирует эффективность вашего сна и предлагает рекомендации по улучшению сна.

Ф. Агаларова

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