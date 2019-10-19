Генеральный директор одной из крупнейших компаний по производству программного обеспечения Oracle Марк Херд скончался в возрасте 62 лет.

Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что в прошлом месяце он взял внеплановый отпуск в связи с проблемами со здоровьем.

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