Шведский автопроизводитель Volvo решил идти ва-банк на рынке электромобилей после показа своего первого электрокроссовера XC40 Recharge. Отныне каждая новая модель Volvo будет "электрифицирована", сообщает TechSpot. К 2025 году автопроизводитель планирует выпустить пять новых моделей электромобилей под брендом Recharge, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Каждый электромобиль будет обладать встроенной ОС Android, что означает, что у водителей будет бесплатный доступ к Google Maps, Assistant и Play Store.

Планы Volvo - это лишь небольшая часть общей цели автопроизводителя по полному отказу от традиционных двигателей внутреннего сгорания, чтобы к 2040 году стать полностью экологически чистым по отношению к климату. По данным Volvo, 80% ее глобальных заводов уже работают на той или иной форме возобновляемой энергии, и это число может достичь 100% в течение следующих 5 лет.

Эксперты сходятся во мнении, что автомобили с ДВС все еще будут доминировать в ближайшем будущем, но все большее количество автопроизводителей переориентируются на разработку электромобилей. Сейчас практически у каждого известного бренда есть свой электромобиль, а то и не один.

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