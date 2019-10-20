Sony уже официально объявила, что PlayStation 5 появится на прилавках в 2020 году, но так и не показала геймерам саму консоль. Все же от утечек никто не застрахован, и первое живое изображение консоли попало в Cеть, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Что показали

Фотографии показал основатель ZONEofTECH Даниэль Ротат, который получил их от анонимного источника.

Дизайн консоли полностью соответствует ранее попавшему в Cеть патенту со схематическим изображением PlayStation 5. На корпусе приставки написано, что это первый прототип, а значит есть шансы, что на полках магазинов геймеры увидят другую консоль. К тому же это только версия для разработчиков, которые зачастую лишь отдаленно напоминают образец для продажи.

На передней панели разместили BluRay-привод, а сверху видны кнопки для включения и выключения консоли, перезагрузки, а также инициализации системы и сети. Скорее всего, финальная версия PS5 лишится этих кнопок, а их функции будут исполняться программным путем. Правую часть корпуса занимают шесть USB-портов, а также, по всей видимости, камера.

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