Администрация мессенджера WhatsApp, принадлежащего Facebook, подала иск в суд США против израильского производителя решений для цифровой слежки NSO Group, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В иске сказано, что NSO "разработала вредоносное ПО с целью получить доступ к сообщениям и другим коммуникациям после того, как они расшифровывались" на устройствах пользователей.

Атака работала, используя уязвимость в аудиозвонках WhatsApp. Для пользователя происходящее выглядело как обычный звонок, но в это время на устройство устанавливалась шпионская программа, предоставлявшая злоумышленникам полный доступ к смартфону. Иногда это происходило так быстро, что телефон жертвы даже не успевал зазвонить.

Использование в WhatsApp сквозного шифрования не позволяет получить доступ к переписке или содержимому звонков, перехватывая передаваемые данные. Это можно сделать только на устройстве пользователя, где происходит расшифровка - и именно на создание таких решений для взлома были в последнее время направлены усилия хакеров и компаний вроде NSO Group, зарабатывающих на продаже своих "отмычек" правительствам и спецслужбам.

Когда об уязвимости стало известно, WhatsApp залатала её. Однако жертвами взлома через аудиозвонки стали пользователи по всему миру, включая более сотни правозащитников и журналистов в странах с авторитарными режимами. Всего было взломано около 1400 устройств.

В NSO Group заявили, что отвергают все обвинения WhatsApp и будут отстаивать свою позицию.

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