Присяжные постановили, что оскорбительный твит основателя Tesla в адрес дайвера Вернона Ансуорта не может считаться клеветой. "Моя вера в человечество восстановлена", - прокомментировал Маск решение суда, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



Суд Лос-Анджелеса встал на сторону основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в споре по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, спасавшего застрявших в пещере Таиланда детей в июне 2018 года. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg.



Как отмечают агентства, присяжные - пять женщин и трое мужчин - в течение менее чем двух часов постановили, что иск, поданный из-за твита Маска, в котором он называет Ансуорта pedo guy (можно перевести как "педофил"), является необоснованным, а поведение предпринимателя нельзя считать клеветой. В результате миллиардер не обязан выплачивать дайверу какую-либо компенсацию.

