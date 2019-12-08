После проигранного дела о нарушении патентов, приложения Facebook вроде WhatsApp и Instagram вскоре могут оказаться заблокированными, по крайней мере, в Германии. Об этом сообщает Gizchina.com, передает Day.Az со ссылкой на www.ixbt.com.

На Facebook подала в суд Blackberry. Компания утверждала, что в приложениях WhatsApp, Facebook Messenger и Instagram команда социальной сети нарушает патенты Blackberry.

Предварительное решение суда оказалось в пользу Blackberry во всех десяти случаях, охваченных иском, и если оно не изменится, то Facebook не сможет предлагать на территории Германии некоторые из своих приложений, включая WhatsApp, Facebook Messenger и Instagram.

Blackberry не смогла остаться на коне на современном рынке смартфонов. В это же время Facebook оказалась успешна в области сервисов для смартфонов. Вряд ли Blackberry видит своё будущее в роли патентного тролля, но в данной ситуации она просто не могла упустить потенциальный заработок.

Впрочем, Facebook не собирается сдаваться и отказываться от части европейского региона. Разработчики просто переделают приложения. Представитель соцсети заявил:

"Мы планируем адаптировать наши продукты так, чтобы мы могли продолжить предоставлять их в Германии".