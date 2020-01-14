Realme представила свой первый 5G-смартфон

Realme, суббренд китайского производителя Oppo, показала свой первый смартфон с поддержкой сотовых сетей 5-го поколения. Новинка вписывается в стратегию компании предлагать покупателям топовую начинку по доступной цене, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Realme X50 5G снабжен 7-нм процессором Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным 5G-модемом, а его "лицом" служит 6,57-дюймовый экран Full HD+ (2400х1080 пикселей) с частотой обновления 120 Гц. Дисплей, защищенный закаленным стеклом Gorilla Glass 5-го поколения, покрывает 90,4% фронтальной площади.

Основных камер у аппарата четыре: с 64-мегапиксельным датчиком Samsung GW1 соседствуют 8-мп широкоуголка, 12-мп телевик и 2-мп макрообъектив. На лицевой стороне две камеры: главная 16-мп для селфи и 8-мп широкоугольная (105 DEG) для съемки групповых портретов.

Питается Realme X50 5G от батареи объемом 4200 мАч с функцией быстрой зарядки (VOOC 4.0), сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе. До 70% аккумулятор заряжается за полчаса.

Realme X50 5G - первый смартфон компании, в котором оболочка ColorOS была заменена на Realme UI, основанная на Android 10. Новая надстройка отличается более "плоскими" элементами интерфейса, включает платежное приложение Realme Pay и "режим фокусировки" - когда смартфон блокирует уведомления и включает расслабляющую музыку. В играх появится новая кнопка, которая позволит перейти к другому приложению, не прерывая при этом игровой процесс. Заявлено, что Realme UI ускоряет запуск программ на 14% и тратит на 20% меньше памяти.

В 2020 году компания намерена вдвое увеличить рыночную долю, сказал глава Realme Скай Ли. Достичь этого планируется за счет 5G-модуля, которым будут оснащены устройства всех ценовых категорий - от самых доступных моделей до флагманов.

Выйдет ли новинка на международном рынке, в компании не уточнили. Как пишет Android Authority, в Китае Realme X50 5G поступил в продажу сегодня, 14 января. Базовая модель с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти предлагается за 2499 юаней, вариант на 6/256 ГБ обойдется в 2699 юаней, на 12/256 ГБ - в 2999 юаней.