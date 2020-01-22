В сети появились первые изображения нового флагмана Huawei - ФОТО

Индийское издание 91mobiles раздобыло в немецком патентном бюро DPMA изображения нового флагманского смартфона Huawei Mate-серии.

На рендерах показано устройство, очень похожее на актуальную модель Mate 30 Pro. Возможно, это его преемник Mate 40 Pro. Аппарат имеет дисплей-водопад с вырезом для трёх фронтальных камер, а также круглый выступ на задней стороне. На нём расположена основная камера с пятью модулями, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

К сожалению, подробностей о смартфоне почти нет. Лишь известно, что аппарат могут оснастить новым фирменным процессором Kirin 1000, который будет построен по 5-нанометровому техпроцессу. Ждать Mate 40 Pro в ближайшее время не стоит. Смартфон должны показать в сентябре.