https://news.day.az/hitech/1195953.html В сети появились первые изображения нового флагмана Huawei - ФОТО

В сети появились первые изображения нового флагмана Huawei - ФОТО

Технологии, 22 января 2020 08:13 370

Индийское издание 91mobiles раздобыло в немецком патентном бюро DPMA изображения нового флагманского смартфона Huawei Mate-серии.

На рендерах показано устройство, очень похожее на актуальную модель Mate 30 Pro. Возможно, это его преемник Mate 40 Pro. Аппарат имеет дисплей-водопад с вырезом для трёх фронтальных камер, а также круглый выступ на задней стороне. На нём расположена основная камера с пятью модулями, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

К сожалению, подробностей о смартфоне почти нет. Лишь известно, что аппарат могут оснастить новым фирменным процессором Kirin 1000, который будет построен по 5-нанометровому техпроцессу. Ждать Mate 40 Pro в ближайшее время не стоит. Смартфон должны показать в сентябре.

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