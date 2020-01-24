Обнаружен неудаляемый Android-вирус

Специалисты компании Dr. Web раскрыли существование трояна для Android-смартфонов. В отчете на сайте компании говорится, что установленный на смартфон вирус Android.Xiny.5260 практически невозможно удалить, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play. У вредоносной программы существует несколько модификаций. Одна из них после установки на смартфон инициирует загрузку приложений, позволяя оператору вируса получить прибыль от программ с оплатой за установку. Другая, более опасная модификация, заражала приложения и собирала персональные данные жертвы, включая номера контактов, пароли и прочую информацию.

Несмотря на то, что вирус появился в 2015 году, специалисты считают, что он до сих пор распространен среди Android-пользователей. Вредоносная программа была разработана под ОС Android 5.1 и более старые системы, на которых приходится более 25 процентов всех пользователей Android. Dr. Web не смогла назвать приблизительное количество зараженных устройств, но подчеркнула, что в зоне риска находится четверть пользователей Android.

Специалисты уточнили, что от Android.Xiny.5260 невозможно избавиться даже после удаления с устройства зараженных приложений. Единственный способ, который рекомендуют эксперты компании, заключается в полной перепрошивке ОС Android из официальных источников.