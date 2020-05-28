https://news.day.az/hitech/1238988.html Microsoft выпустила самое крупное обновление Windows 10

Microsoft выпустила самое крупное обновление Windows 10

Технологии, 28 мая 2020 09:13 519
Microsoft выпустила самое крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает портал The Verge.

Одно из главных нововведений обновления - вторая версия подстистемы Windows for Linux 2 (WSL 2) со встроенным Linux-ядром, способная обновляться через Windows Update.

Благодаря обновлению для установки операционной системы теперь не нужен будет накопитель с образом Windows 10 или резервная копия. Загрузить операционную систему можно будет из облака.

 

Кроме того, разработчики снизили нагрузку на диски и процессор при индексации файлов, а также исправили проблемы с производительностью поиска.

Yeni dəyərlər yaratmaq üçün #dəyişirik Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Число жертв коронавируса в мире превысило 355 тыс. человек 10:30, В мире 15
Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyi və Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Birliyi Moskvada qanvermə aksiyası keçirib - FOTO 10:27, Azərbaycanca 25
Пляжи Австралии побелели от медицинских масок - ФОТО 10:22, В мире 113
В США приняли закон о санкциях против Китая 10:15, В мире 185
Версаль готовится к открытию - ВИДЕО 10:11, В мире 200
Закир Гасанов на открытии нового корпуса Главного клинического госпиталя - ФОТО - ВИДЕО 10:07, Политика 238
Япония заплатит туристам за посещение страны 10:04, Туризм 283
Украина хочет получить газ через азербайджанский мегапроект - ПОДРОБНОСТИ 10:00, Экономика 309
Прекращен поток газа в Германию по газопроводу "Ямал-Европа" 09:54, В мире 334
Ученые назвали диких животных, которые рискуют подхватить COVID-19 09:49, Это интересно 335
Греческие аэропорты принимают новые правила - ВИДЕО 09:44, В мире 369
Госсекретарь США поздравил азербайджанский народ с Днем Республики 09:39, Политика 380
США отменят исключения для санкций против Ирана 09:37, В мире 377
В Южной Корее зафиксирован рекорд инфицированных COVID-19 с начала апреля 09:32, В мире 413
ВС Армении вновь устроили провокацию на линии фронта 09:29, Политика 405
ГЭЦ Азербайджана о правилах проведения в июне выпускных экзаменов 09:24, Общество 568
Найден эффективный способ окончательно победить коронавирус 09:21, Медицина 619
Синоптики обещают аномальную жару - ВИДЕО 09:17, Это интересно 859
Microsoft выпустила самое крупное обновление Windows 10 09:13, Технологии 518
Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5,69 миллиона 09:08, В мире 500
В Европе людям разрешили посещать пляжи с ограничением 09:04, В мире 552
Во Франции количество смертей от коронавируса превысило 28,5 тыс. 09:00, В мире 540
Британские власти начнут отслеживать контакты заразившихся коронавирусом 08:50, В мире 585
Центр мугама представил онлайн-лекцию о творчестве Гусейнгулу Сарабского - ВИДЕО 08:43, Культура 608
В следующем году команды "Формулы-1" смогут тратить не более $145 млн 07:59, Спорт 798
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом 07:10, В мире 1 007
Найдена причина осложнений от коронавируса 06:10, Медицина 1 445
Врач разоблачил фейк о природе коронавируса 04:02, Медицина 2 241
Курение способствует более тяжелому течению коронавируса? 03:07, Медицина 2 053
Американские НПО против Азербайджана и Израиля - кем они спонсируются? - пишет Newsweek 01:51, Политика 2 716
Названа способствующая заражению коронавирусом погода 01:03, Это интересно 3 125
Названа причина ломающих компьютеры обновлений Windows 00:45, Технологии 2 650
В США число жертв COVID-19 превысило 100 тысяч 00:22, В мире 2 640
Символы Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага - ФОТО 00:07, Политика 2 889
Правила поведения на пляже и в торговых центрах - какими они будут из-за COVID-19? - комментирует представитель TƏBİB 00:08, Общество 3 874
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной наша независимость! Пусть Всевышний бережёт наш родной Азербайджан! - ФОТО 00:04, Политика 7 417
Трогательное поздравление азербайджанских школьников с Днем Республики – 28 мая - ВИДЕО 27 мая 23:59, Общество 3 008
В ВОЗ не подтверждают гипотезу, что перенесший коронавирус человек защищен от COVID-19 27 мая 23:42, В мире 2 803
Премьер Армении попытался оправдаться за деда-коллаборациониста - но вышло только хуже - РОССИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ 27 мая 23:37, Политика 3 558
В результате крушения самолета в Карачи разрушены 20 домов 27 мая 23:28, В мире 2 945
Памяти Наили Ибрагимовой. С любовью и теплом! - ВИДЕО 27 мая 23:15, Культура 3 241
ВОЗ не рекомендует использование гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID-19 27 мая 23:00, Медицина 2 922
Жителям Европы стало не хватать денег 27 мая 22:46, В мире 3 140
Путин обсудил с президентом Финляндии сотрудничество в борьбе с COVID-19 27 мая 22:32, В мире 3 009
Хикмет Бабаоглу: Армяне в очередной раз потерпели поражение перед европейским законодательством 27 мая 22:25, Политика 3 137
Глава одного из российских регионов заразился коронавирусом 27 мая 22:17, В мире 3 171
Во Франции мужчина расстрелял трех человек на предприятии 27 мая 22:03, В мире 3 206
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 122 тысячи 27 мая 21:50, В мире 3 193
В Москве продлили режим самоизоляции 27 мая 21:36, В мире 4 292
Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в Хачмазе 27 мая 21:21, Общество 4 166
ООО "BakuBus" запускает автобусы по этому маршруту - НАЗВАНА ДАТА 27 мая 21:17, Общество 5 391
В Азербайджане названо количество проведенных тестов на коронавирус - ФОТО 27 мая 21:08, Общество 3 596
Президент Хорватии поздравил Президента Ильхама Алиева 27 мая 20:54, Политика 3 352
Boeing объявила об увольнении около 7 тыс. сотрудников 27 мая 20:49, В мире 3 436
Бюджет Нью-Йорка не доcчитается $9 млрд налогов из-за пандемии 27 мая 20:33, В мире 3 463
Выпущено первое приложение для коронавирусного мониторинга 27 мая 20:18, Технологии 3 549
Меркель сделала заявление о ситуации с пандемией COVID-19 27 мая 20:07, В мире 3 815
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что наше независимое развитие будет продолжительным и государственная независимость Азербайджана будет жить вечно - ФОТО 27 мая 19:50, Политика 13 467
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, но без сцены невозможно жить! - ФОТО - ВИДЕО 27 мая 19:49, Культура 3 715
Кадыров опроверг слухи о своей болезни 27 мая 19:35, В мире 4 149
Чартерным рейсом из Москвы в Баку возвращены 175 граждан Азербайджана - ФОТО 27 мая 19:22, Общество 4 707
Трамп призывает вывести американские войска из Афганистана 27 мая 19:14, В мире 3 867
Во Франции сохранится масочный режим в транспорте до изобретения вакцины 27 мая 19:00, В мире 3 780
В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за COVID-19 27 мая 18:49, В мире 3 840
США временно отменили пошлины на 78 товаров из Китая 27 мая 18:40, В мире 3 884
Президент Латвии поздравил Президента Ильхама Алиева 27 мая 18:33, Политика 3 907
Владимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 27 мая 18:29, Политика 4 105
Azay Quliyev: AİHM-in qərarı erməni “təbliğat maşını”nın növbəti fiaskosudur 27 мая 18:25, Azərbaycanca 3 930
Google в Индии грозит новое антимонопольное разбирательство 27 мая 18:22, Технологии 3 931
ОПЕК+ готовится к крайним мерам 27 мая 18:10, В мире 4 110
В Греции с 1 июня начинают прививать от коронавируса вакциной против туберкулеза 27 мая 18:02, В мире 4 112
Дональд Трамп задумал закрыть соцсети 27 мая 17:50, В мире 4 258
Король Бельгии поздравил Президента Ильхама Алиева 27 мая 17:41, Политика 4 068
Культурный центр СГБ Азербайджана подготовил видеокомпозицию ко Дню Республики - ВИДЕО 27 мая 17:34, Политика 4 171
Президент Албании поздравил Президента Ильхама Алиева 27 мая 17:24, Политика 4 117
Король Камбоджи поздравил Президента Ильхама Алиева 27 мая 17:22, Политика 4 169
В Азербайджане обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков 27 мая 17:20, Общество 4 522
Народный артист Тейюб Асланов: Сейчас мы должны быть еще более внимательными и ответственными 27 мая 17:12, Политика 4 107
Назван самый популярный смартфон в мире 27 мая 17:01, Технологии 4 628
Президент Украины поздравил Президента Ильхама Алиева 27 мая 16:52, Политика 4 235
Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi радикально изменил бизнес-модель 27 мая 16:40, Технологии 4 347
Президент Узбекистана поздравил Президента Ильхама Алиева 27 мая 16:26, Политика 4 328
В Азербайджане выявлено 165 случев инфицирования коронавирусом, 78 вылечившихся, двое скончались 27 мая 16:24, Общество 5 993
Каждый четвертый американец воспользовался пенсионными накоплениями в период пандемии 27 мая 16:21, В мире 4 427
Полиция в Гонконге задержала свыше 300 участников беспорядков 27 мая 16:05, В мире 4 450
Сеть Walmart начинает онлайн-продажу бывших в употреблении товаров известных брендов 27 мая 15:52, В мире 4 620
Уволившие сотрудников будут наказаны - Предупреждение для работодателей - ВИДЕО 27 мая 15:40, Экономика 5 693
Чили охватили протесты - ВИДЕО 27 мая 15:31, В мире 4 586
В Польше с 30 мая разрешили не носить маски там, где можно сохранять дистанцию в два метра 27 мая 15:22, В мире 4 524
Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева 27 мая 15:10, Политика 4 611
Михаил Ширвиндт представил очередной выпуск, посвященный Азербайджану - ВИДЕО 27 мая 15:03, Культура 5 629
Во Франции запретили использование гидроксихлорохина для лечения COVID-19 27 мая 14:54, В мире 4 706
Решение проблемы Нагорного Карабаха очень важно для Москвы - российский эксперт 27 мая 14:42, Политика 5 246
США ускорили вывод войск из Афганистана в связи с коронавирусом 27 мая 14:33, В мире 4 863
Британская галерея Тейт впервые за 30 лет отменила присуждение премии Тернера 27 мая 14:23, В мире 4 777
В Азербайджане назвали условие, при котором таксисты могут заниматься междугородними пассажироперевозками - ФОТО 27 мая 14:11, Общество 5 632
Президент Молдовы поздравил Президента Ильхама Алиева 27 мая 14:04, Политика 4 863
Yalnız PAŞA Private Banking müştəriləri üçün yenilik (R) 27 мая 14:00, Azərbaycanca 4 903
Стало известно время наступления месяца Мухаррам 27 мая 13:52, Общество 6 247
В США вспыхнули массовые волнения - ВИДЕО 27 мая 13:49, В мире 5 240
МИД Азербайджана об эвакуации соотечественников из Индии 27 мая 13:39, Общество 5 496
Азербайджан всегда играл важную роль на мировой арене - казахстанский политик 27 мая 13:35, Политика 5 011
Президент Эстонии поздравила Президента Ильхама Алиева 27 мая 13:32, Политика 4 988
Синоптики сказали, какой будет погода в Баку завтра 27 мая 13:30, Общество 13
Самой первой в Азербайджане аптеке 170 лет - ФОТО - ВИДЕО 27 мая 13:22, Общество 6 176
Гражданам Словакии разрешили краткие посещения восьми стран Шенгена 27 мая 13:10, В мире 5 239
Китайцы начали скупать дорогое жилье по всему миру 27 мая 13:02, В мире 5 485
Boeing отправит около 2,5 тыс. сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за пандемии 27 мая 12:50, В мире 5 115
Мусульманка в хиджабе впервые стала судьей в Британии 27 мая 12:41, В мире 5 444
В Азербайджане произошло землетрясение 27 мая 12:34, Общество 5 760
В Иране готовятся к новой волне COVID-19 27 мая 12:31, В мире 5 379
В Баку автомобиль врезался в ограждение - ФОТО - ВИДЕО 27 мая 12:24, Общество 5 942
В Грузии с 1 июня заработают крупные торговые центры и рестораны 27 мая 12:20, В мире 5 355
Адиль Алиев: Скандальное решение ЕСПЧ не накладывает на Азербайджан никаких обязательств 27 мая 12:14, Политика 5 457
В Болгарии с 1 июня откроются рестораны, кафе и бары 27 мая 12:06, В мире 5 357
ВОЗ предупредила о новом очаге эпидемии коронавируса 27 мая 11:59, В мире 5 729
Азербайджан четко проводит свою независимую линию, уважая при этом интересы стран, с которыми сотрудничает - депутат Госдумы РФ 27 мая 11:55, Политика 5 609
В Азербайджане начали взимать штрафы за нарушение карантина 27 мая 11:51, Общество 9 953
В России выявили 8338 случаев коронавируса 27 мая 11:46, В мире 5 497
Ermənilərin böyük yalanları - VİDEO 27 мая 11:40, Azərbaycanca 5 495
Xiaomi захотела подключить мозг к компьютеру 27 мая 11:31, Технологии 5 587
Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и рациональный партнер, не поддающийся давлению извне - российский эксперт 27 мая 11:24, Политика 5 644
В Китае фармацевтическая компания оштрафована на $3,8 млн 27 мая 11:20, В мире 5 672
В Армении число инфицированных коронавирусом достигло 7774 27 мая 11:16, В мире 5 653
Задержан подозреваемый в нападении на сотрудников «Азеришыг» в Масаллы - Заявление Генпрокуратуры 27 мая 11:10, Общество 5 789
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 735 27 мая 11:05, В мире 5 617
Азербайджанская нефть подорожала 27 мая 11:02, Экономика 5 941
Азербайджанка заняла первое место на международном виртуальном конкурсе танца - ФОТО 27 мая 10:59, Культура 5 712
В этом районе Баку не будет воды 27 мая 10:55, Общество 9 039
Айфоны могут стать полностью беспроводными 27 мая 10:52, Технологии 5 739
На Кубу обрушились штормы, ливни и торнадо - ВИДЕО 27 мая 10:46, В мире 5 868
Ramil Səfərov kimdir - qurban, qatil, yoxsa qəhrəman? - Elçin Alıoğlu yazır 27 мая 10:41, Azərbaycanca 6 080
Полиция Гонконга применила перцовый газ для разгона протестующих 27 мая 10:38, В мире 5 728
Япония запретит китайские устройства в связанных с правительством структурах 27 мая 10:30, В мире 5 752
Турция открывает авиасообщение с 70 странами 27 мая 10:22, В мире 8 580
В ЕС тестируют платформу помощи на дому - ВИДЕО 27 мая 10:16, В мире 5 925
Google намерен вернуть своих сотрудников в офисы 27 мая 10:11, Технологии 5 783
Kapital Bank снизил комиссию за POS-терминалы (R) 27 мая 10:05, Экономика 6 034
Власти Германии разрешили собираться группами 27 мая 10:02, В мире 5 922
Twitter указал на фейки в сообщениях Трампа 27 мая 09:57, В мире 5 832
В Венесуэлу прибыл третий танкер с топливом из Ирана 27 мая 09:53, В мире 5 857
В МЭА прогнозируют сокращение глобального потребления нефти на $1 трлн в 2020 году 27 мая 09:49, Экономика 5 815
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня 27 мая 09:45, Политика 5 945
Кризис рискует затянуться - Европейский центробанк - ВИДЕО 27 мая 09:42, В мире 5 908
В Торонто произошла стрельба, есть раненые 27 мая 09:37, В мире 6 086
В Москве на карантин поместили кошку с COVID-19 27 мая 09:32, В мире 6 110
Римский Колизей откроется для туристов с 1 июня 27 мая 09:27, Туризм 6 131
Глава Twitter пожертвовал $10 млн пострадавшим при пандемии американским семьям 27 мая 09:21, В мире 5 925
Сезон НХЛ будет возобновлен в формате плей-офф из 24 команд 27 мая 09:16, Спорт 5 969
Скандальное решение ЕСПЧ не налагает на Азербайджан никаких обязательств - Чингиз Аскеров 27 мая 09:12, Политика 7 094
Еще новости