Обновление сломало зарядку флагманов Samsung

Пользователи флагманов Samsung пожаловались на проблемы с зарядкой. На жалобы владельцев смартфонов обратило внимание издание SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам некоторых обладателей аппаратов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, девайсы по непонятным причинам перестают заряжаться через некоторое время после подключения к зарядному устройству. Владельцы телефонов уточнили, что использовали для зарядки как официальные аксессуары Samsung, так и сторонние. Судя по жалобам, проблемы не касаются беспроводной зарядки.

Журналисты заключили, что на данный момент проблема не является массовой, большая часть сообщений о поломке принадлежит потребителям девайсов из Германии. Некоторые обладатели флагманов связали внезапное отключение смартфонов от зарядки с недавним обновлением ПО. SamMobile обратилось за комментарием к Samsung, но не смогло получить оперативного ответа.