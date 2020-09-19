https://news.day.az/hitech/1272195.html В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в субботу по всему миру, в том числе в России. Это следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, больше всего с проблемами сталкиваются пользователи из Белоруссии, с Украины, из Казахстана, Германии, Италии и Нидерландов, а также Сингапура и Бразилии.
В России чаще всего на сбои в работе мессенджера жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Краснодара, Ростова-на-Дону, Омска, Иркутска, Хабаровска и Владивостока.
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