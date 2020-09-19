В работе Telegram произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в субботу по всему миру, в том числе в России. Это следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, больше всего с проблемами сталкиваются пользователи из Белоруссии, с Украины, из Казахстана, Германии, Италии и Нидерландов, а также Сингапура и Бразилии.

В России чаще всего на сбои в работе мессенджера жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Краснодара, Ростова-на-Дону, Омска, Иркутска, Хабаровска и Владивостока.