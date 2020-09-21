Раскрыты первые фотографии PlayStation 5

PlayStation 5 оказалась самой крупной приставкой Sony в истории компании. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на первые фотографии игровой консоли, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты изучили снимки приставки нового поколения, раскрытые Национальной комиссией по коммуникациям Тайваня (NCC). Специалисты заявили, что на "живых" фото с измерительной линейкой можно оценить габариты устройства и консоль действительно является огромной: "Даже больше чем PlayStation 3". На снимках можно заметить, что PS5 имеет съемную подставку, которая позволяет устанавливать ее горизонтально.

На фото заметны интерфейсы USB-A и USB-C, а также разъемы для подключения к сети, питанию и порт HDMI. Журналистам не удалось разглядеть, где именно у консоли находится съемная панель для установки расширяемой памяти, однако они предположили, что слот для установки NVMe SSD расположился сбоку.

Стоимость PlayStation 5 была объявлена 16 сентября: версия с дисководом была оценена в 499 долларов, цифровая модель - 399 долларов. Приставка появится в продаже 19 ноября. В марте Sony рассказала, что консоль нового поколения получила восьмиядерный процессор AMD Zen 2, видеокарту AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса, 16 гигабайт оперативной памяти, SSD-накопитель емкостью 825 гигабайт.