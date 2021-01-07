Самый доступный современный флагман Redmi K40 Pro впервые показали с обеих сторон

Redmi K40 Pro получит плоский экран с одинаковыми по ширине рамками с трёх сторон и чуть более широкой рамкой в нижней части, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В Сети появились новые качественные изображения смартфона Redmi K40 Pro, которые впервые демонстрируют новинку с обеих сторон. Заднюю панель и новый блок основной камеры мы уже видели, теперь же у нас есть возможность оценить новинки спереди.

Redmi K40 Pro получит плоский экран с одинаковыми по ширине рамками с трёх сторон и чуть более широкой рамкой в нижней части. Ранее Redmi заявила, что не собирается переходить к использованию изогнутых дисплеев, так как это неминуемо приведёт к удорожанию смартфонов, чего компания не хочет. Как и предшественники, Redmi K40 Pro должен стать самым дешёвым флагманом на базе современной однокристальной системы Qualcommm. Сегодня этой платформой является Snapdragon 888. Фронтальная камера у смартфона будет врезана в центральную верхнюю часть дисплея. Поклонников серии, которые привыкли к выдвижным камерам, это может огорчить.

Вскоре после проведения саммита Qualcomm Snapdragon руководитель Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) объявил, что Redmi будет одной из первых компаний, которые выпустят смартфоны на базе однокристальной системы Snapdragon 888.

Основная камера располагается в новом блоке в левом верхнем углу задней панели, главный датчик изображения должен иметь разрешение 108 Мп. Согласно предыдущим данным, Redmi K40 Pro должен получить плоский ЖК-экран, аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч, поддержку быстрой зарядки и стереодинамики.

Выход Redmi K40 и Redmi K40 Pro ожидается в январе этого года.