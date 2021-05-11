Разработчики Clubhouse запустили приложение для Android
Социальная сеть Clubhouse запустила официальное приложение для операционной системы Android. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пока приложение будет работать на Android в бета-версии и только на территории США. Спустя некоторое время к Clubhouse смогут присоединиться жители других англоязычных стран, а затем и весь остальной мир.
В течение следующих недель разработчики соберут отзывы, исправят недочеты и добавят несколько функций.
"Если вы являетесь пользователем Android, вы можете загрузить Clubhouse и зарегистрироваться сейчас, чтобы получить уведомление, когда соцсеть станет доступна в вашем регионе", - говорится в публикации.
О том, что Clubhouse начал тестировать приложение для Android стало известно в начале мая. До этого соцсеть была доступна только для пользователей iOS.
Платформа Clubhouse существует с апреля прошлого года.
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