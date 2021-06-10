Илон Маск обеспечит самолеты быстрым Wi-Fi

Спутниковый оператор Starlink, владельцем которого является Илон Маск, разработает новый продукт для быстрого Wi-Fi на борту самолетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Verge.

Так, проект Starlink, инициированный компаний SpaceX, уже провел несколько демонстраций продукта для обеспечения скоростного интернета на воздушных судах. По словам вице-президента компании по коммерческим продажам Джонатана Хофеллера (Jonathan Hofeller), официально система будет скоро представлена.

"У нас есть авиационный продукт, который находится в разработке. На сегодняшний день мы уже провели несколько демонстраций и надеемся, что этот продукт будет доработан для использования в самолетах в самом ближайшем будущем", - рассказал Хофеллер.

Уточняется, что компания изменит конструкцию антенн и спутников, чтобы использовать их для авиационной связи. Также стало известно, что следующее поколение продуктов Starlink будет иметь специальную межспутниковую связь для обеспечения самолетов интернетом над удаленными частями океана.

Ранее, 4 мая, вице-президент SpaceX Патрисия Купер сообщила, что компания намерена запустить более четырех тысяч спутников для раздачи высокоскоростного интернета до 2024 года.

Программа обеспечения глобального доступа к интернету Starlink, анонсированная SpaceX в январе 2015 года, предполагает запуск на орбиту высотой 1110-1325 километров 4425 аппаратов, а на высоту 335-346 километров - 7518 аппаратов. Масса каждого спутника - 386 килограммов. Заявляемая пропускная способность канала связи составит один гигабит в секунду на одного пользователя.