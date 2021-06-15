В Apple Music для Android запустили новые функции

Компания Apple запустила на прошлой неделе на конференции для разработчиков ряд новых функций для своего музыкального потокового Apple Music. Теперь новшества стали доступны и в Apple Music для Android.

Речь идёт о музыке в формате без потерь (lossless) и технологии пространственного звука Spatial Audio, а также некоторых других улучшениях. Пока эти новшества требуют подписки подписки на бета-канал Apple Music в Google Play и не доступны в стабильной версии приложения. Однако вскоре они должны появиться на всех устройствах.

Помимо повышения качества звука, Apple Music для Android теперь предлагает автоматическое перекрёстное затухание треков в дополнение к существующей опции "Вручную", также были внесены улучшения в библиотеку, включая поиск.