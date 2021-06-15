К акции "Axşambazarı" сети “Kontakt Home” присоединилось рекордное количество людей

В 3-х часовую кампанию "Axşambazarı", проведенную "Kontakt Home" в эту субботу, присоединилось рекордное количество людей. 12-го июня, вечером с 9-ти до 12-ти часов тысячи людей отправились в магазины "Украинский круг" и "Сумгаит 10 мкр", чтобы приобрести любимые товары со скидкой до 50%.

В список самых покупаемых товаров в ночь кампании вошли: кондиционер Mitsubishi на 70-80 кв.м. , холодильник GA-B379SLUL бренда LG, пылесос Philips C9732/01 , телевизор LG NanoCell с экраном в 124 см, смартфоны Samsung Galaxy A32 и Xiaomi Redmi Note 9, спальняя мебель Alyans-Paris , угловой диван Avropa бренда Saloglu.

Сеть "Kontakt Home", главная миссия которой - радовать людей, выражает бесконечную благодарность всем, кто, проявив интерес к кампании "Axşambazarı", пришли в магазин, а также обещает неустанно работать, чтобы оставаться самой востребованной и радующей сетью.

Учитывая спрос, акция "Axşambazarı" вновь пройдет в эту пятницу в магазинах "Kontakt Home": "Иншаатчилар" и "Халглар". Когда другие магазины закрываются, в "Kontakt Home" начинаются мегаскидки! Не упустите эту возможность, ведь таких условий больше нигде нет!

Видео о последней, очень интересной и развлекательной акции "Axşambazarı" можете просмотреть здесь:

Напомним, что в настоящее время Kontakt Home - эксклюзивный дистрибьютор таких мировых брендов в Азербайджане, как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black & Decker, Hoffmann и официальный дистрибьютор более 30 международных брендов: Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, а также является официальным центром продаж бренда Apple.

В настоящее время сеть насчитывает 31 магазин по всей стране и интернет-магазин kontakt.az. Вы можете найти ближайший магазин Kontakt Home здесь.